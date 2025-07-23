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Спорт
Олимпийский комитет США запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях
23 июля 2025 / 11:45
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) ввел запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта, передает агентство AP.
Как отмечается, USOPC обратился к федерациям по видам спорта, напомнив им о необходимости соблюдения указа президента США Дональда Трампа. В правила допуска к соревнованиям на сайте комитета внесены соответствующие изменения.
В феврале американский лидер своим указом запретил участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в Соединенных Штатах. Он также намерен добиваться запрета выступления трансгендеров на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
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