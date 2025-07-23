Олимпийский комитет США запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) ввел запрет на участие трансгендеров в женских соревнованиях в олимпийских видах спорта, передает агентство AP.

Как отмечается, USOPC обратился к федерациям по видам спорта, напомнив им о необходимости соблюдения указа президента США Дональда Трампа. В правила допуска к соревнованиям на сайте комитета внесены соответствующие изменения.

В феврале американский лидер своим указом запретил участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях в Соединенных Штатах. Он также намерен добиваться запрета выступления трансгендеров на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.