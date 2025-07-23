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Политика
Зеленский внес изменения в состав делегации Киева на переговорах с Москвой
23 июля 2025 / 11:58
© Julien de Rosa/ Pool via AP/ТАСС
Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины для переговоров с Россией. Киев во время очередной встречи в Стамбуле будут представлять 14 человек.
Согласно указу, размещенному на сайте Зеленского, делегацию вновь возглавит Рустем Умеров, однако теперь он не в должности министра обороны, а на посту секретаря Совбеза. По сравнению с первоначальным составом в делегацию входят не 12, а 14 человек, в том числе представитель уполномоченного по правам человека.
По неофициальной информации турецких источников, третий раунд прямых российско-украинских переговоров может состояться вечером 23 июля.
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