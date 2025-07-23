Зеленский внес изменения в состав делегации Киева на переговорах с Москвой

Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины для переговоров с Россией. Киев во время очередной встречи в Стамбуле будут представлять 14 человек.

Согласно указу, размещенному на сайте Зеленского, делегацию вновь возглавит Рустем Умеров, однако теперь он не в должности министра обороны, а на посту секретаря Совбеза. По сравнению с первоначальным составом в делегацию входят не 12, а 14 человек, в том числе представитель уполномоченного по правам человека.

По неофициальной информации турецких источников, третий раунд прямых российско-украинских переговоров может состояться вечером 23 июля.