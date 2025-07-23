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Экономика
Цена золота впервые с 16 июня превысила $3 450 за тройскую унцию
23 июля 2025 / 12:16
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 16 июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 03:24 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,36% и торговалась на уровне $3 451,7 за тройскую унцию. К 03:40 мск цена драгметалла замедлила рост и находилась на отметке в $3 445,1 за унцию.
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