Цена золота впервые с 16 июня превысила $3 450 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $3 450 за тройскую унцию впервые с 16 июня текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 03:24 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 1,36% и торговалась на уровне $3 451,7 за тройскую унцию. К 03:40 мск цена драгметалла замедлила рост и находилась на отметке в $3 445,1 за унцию.