В Китае считают выход США из ЮНЕСКО "неподобающим" поведением. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

"США уже третий раз выходят из ЮНЕСКО и к тому же имеют давнюю задолженность по взносам - это не подобает поведению ответственной великой державы", - отметил он.

По словам дипломата, власти КНР неизменно поддерживали работу ЮНЕСКО. В связи с 80-летием ООН мировая общественность должна "вновь подтвердить свою приверженность многостороннему подходу и на практике поддержать систему, опирающуюся на международное право", указал Го Цзякунь.

Он также обратил внимание, что "целью ЮНЕСКО является оказание содействия международному сотрудничеству в области образования, науки и культуры, укрепление взаимопонимания и сближение между цивилизациями, поддержание мира, а также достижение всеобщего развития".

Во вторник стало известно, что американский президент Дональд Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО, поскольку эта организация поддерживает инициативы, которые якобы не отвечают национальным интересам.