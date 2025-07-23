Российские ВС освободили Варачино в Сумской области

Военнослужащие российской группировки войск "Север" за минувшие сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Варачино Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Север".