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Безопасность
Российские ВС освободили Варачино в Сумской области
23 июля 2025 / 12:44
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Военнослужащие российской группировки войск "Север" за минувшие сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Освободили населенный пункт Варачино Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Север".
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