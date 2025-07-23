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Пашинян 24 июля отправится в Россию с двухдневным визитом
23 июля 2025 / 12:57
Политика
Пашинян 24 июля отправится в Россию с двухдневным визитом
23 июля 2025 / 12:57
© Александр Патрин/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг с двухдневным рабочим визитом отправится в Россию, где он также примет участие в конференции по защите окружающей среды. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба армянского правительства.
"Премьер-министр Никол Пашинян 24 июля отправится с двухдневным рабочим визитом в Россию. Премьер примет участие в Международной конференции по охране природы и окружающей среды в Республике Алтай РФ", - следует из релиза.
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