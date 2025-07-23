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Джабаров заявил о необходимости развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные
23 июля 2025 / 13:14
Джабаров заявил о необходимости развивать российские мессенджеры, а не запрещать иностранные
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

В России не стоит запрещать иностранные мессенджеры, лучше оптимизировать отечественные - и тогда люди выберут их. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала "Россия-24".

"Я думаю, не надо вести речь о запрете, поскольку если человеку что-то запрещают, то он будет искать пути обхода этих запретов. Лучше делать наши мессенджеры, тот же Max, который сегодня мы запускаем, более удобными. И тогда, я вас уверяю, большая часть пользователей, к примеру, WhatsApp захочет перейти на наш мессенджер", - отметил сенатор.

По его мнению, выстраивать работу в этой сфере необходимо, "не создавая никаких привилегий иностранным мессенджерам, а наоборот, создавая привилегии отечественным". "Тем не менее, не методом запрета, а методом улучшения качества наших мессенджеров", - подчеркнул парламентарий. 

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