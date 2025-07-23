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Премьер Японии опроверг информацию о планах своей скорой отставки
23 июля 2025 / 13:32
Премьер Японии опроверг информацию о планах своей скорой отставки
© Philip Fong - Pool/ Getty Images/ТАСС

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг информацию в японских СМИ о планах своей отставки после провала его Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента.

"Не было разговора о том, останусь я или уйду в отставку, на встрече с бывшими премьерами Ёсихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо. Отдельные СМИ информировали об этом, но я никогда не делал таких заявлений. Эта информация не соответствуют действительности", - сказал политик при общении с журналистами по итогам встречи с тремя высокопоставленными членами своей партии.

Некоторое время назад газета Mainichi писала о том, что Исиба уведомил свое окружение о намерении объявить об уходе в отставку до конца августа. Агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленных функционеров ЛДП назвало отставку неизбежной. Газета Yomiuri отмечала, что Исиба может покинуть свой пост уже в текущем месяце.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" утратил большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы - осенью 2024 года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. 

Осенью прошлого года после провала в нижней палате парламента ЛДП и "Комэйто" удалось сформировать правительство меньшинства, пользуясь разногласиями в рядах оппозиции.

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