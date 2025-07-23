Отставка премьер-министра Японии – дело времени

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы после исторического поражения возглавляемой им Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) на выборах в верхнюю палата японского парламента неизбежна. Об этом, как сообщает агентство Киодо, заявили в среду представители правящей партии.

Между тем, Исиба пока отрицает такую возможность, утверждая, что примет окончательное решение в конце августа после завершения запланированной на этот месяц внешнеполитический повестки, отмечает газета «Иомиури». Впрочем, и его недавние предшественники, Фумио Кисида и Ёсихиде Суга, потерпев политическое поражение, поначалу заявляли об отказе уходить в отставку, однако под давлением руководства ЛДПЯ соглашались уйти со своего поста.

Сейчас основания для такого шага более чем веские, поскольку ЛДПЯ впервые со времени своего основания в 1955 году утратила контроль над обеими палатами японского парламента. Это является наиболее ярким подтверждение падением популярности и очевидной эрозии политических позиций партии среди японцев, которые начинают голосовать за откровенно популистские партии правого толка.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в ЛДПЯ и грозит ей расколом, если Исиба будет медлить с отставкой. Депутаты от Либерально-демократической партии среднего уровня начали собирать подписи под требованием провести совместное собрание членов партии, чтобы привлечь Исибу к ответственности, поскольку в региональных отделениях партии растёт недовольство руководством. Признает угрозу и сам премьер, заявив журналистам, что у него состоялся разносторонний диалог с наиболее авторитетными членами ЛДПЯ, включая трех бывших премьеров, касающийся в том числе того, «как не допустить раскола в партии».

Объективно к отставке подталкивает и завершение сегодня тяжелейших переговоров с администрацией Трампа по вопросу тарифов на японский экспорт в США.

Первоначальное условие американского президента ввести дополнительные тарифы на японские автомобили в размере 25 процентов, что в сумме с действующими прежде составило бы 27, 5 процентов, было снижено до 15 процентов. Касается это и ряда других японских товаров, продаваемых в США. Японский фондовый рынок воспринял эту новость крайне позитивно, продемонстрировав крупнейший в этом году рост биржевого индекса. Однако радость скорее связана с внесением ясности в крайне волатильную ситуацию вокруг тарифной войны Трампа со всем миром.

Однако для японской экономики, балансирующей на грани рецессии, это все равно большая обуза. Но ситуацию можно будет списать на правительство, которое вместе с Исиба должно уйти в отставку.

Однако и его сменщику не позавидуешь. Не ясно, как можно преодолеть эрозию политических позиций ЛДПЯ на фоне изменения социальной структуры общества, нарастания политического популизма, инфляции, роста цен на продовольствие и новых грабительских тарифов, которые грозит ввести Трамп уже на медь и японскую фармацевтику.