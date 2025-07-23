Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 256 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки ракету "Нептун", 6 управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 256 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что силы ПВО уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большей дальности "Нептун". Также сбиты 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 71 978 беспилотников, 622 зенитных ракетных комплекса, 24 305 танков и других боевых бронемашин, 1 581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27 725 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 596 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в МО РФ.