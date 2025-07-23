Главной мотивацией для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для большинства украинцев являются деньги. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете The Wahington Post.

Он привел результаты некоего недавнего опроса общественного мнения, согласно которому, более половины респондентов назвали основным мотивирующим фактором размер денежного вознаграждения.

Издание также обращает внимание со слов Сырского, что инициатива по привлечению в армию молодежи от 18 до 24 лет "едва набрала скорость".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. В свою очередь военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации, включая подкуп сотрудников ТЦК, приобретение фальшивых медицинских справок, нелегальное пересечения границы и другие.