Юрий Веселов, военный обозреватель

Официальный представитель курдских Сирийских демократических сил (СДС) Абжар Дауд опроверг сообщения об установлении 30-дневного срока, в течение которого их вооруженные формирования обязаны влиться в состав новой армии Сирии. В заявлении для арабского регионального издания «Аш-Шарк аль-Аусат» он пояснил, что «СДС отказывается сдать свое оружие в обстановке эскалации насилия» на юге страны и усиления в последнее время «угроз Исламского государства (ИНИЛ, запрещенная в России международная мусульманская террористическая группировка) в адрес СДС».

Дауд подтвердил, что Главное командование курдских формирований, которые поддерживаются Пентагоном и другими государствами международной коалиции, с первого дня после смены власти в Дамаске заявило о готовности интегрироваться в новые государственные институты. «Мы можем присоединиться к сирийской армии на основе конституционного и юридически законного соглашения, которое признает специфику наших сил, и при условии интеграции единого блока, контролирующего весь регион», - отметил представитель курдов.

Вопрос включения отрядов СДС в сирийскую армию нового образца в последний раз обсуждался в конце прошедшей недели на встрече командующего курдскими силами Мазлюма Абди с американским посланником Томасом Бараком, после чего в сирийской прессе появились слухи о сроках интеграции. «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщает о прошедших 9 июля переговорах Абди с министрами обороны, внутренних и иностранных дел, начальником главного управления разведки ВС Сирии в присутствии посланника Франции Жана-Франсуа Гийома и высокопоставленных офицеров коалиции западных стран. Встреча прошла в Дамаске в резиденции президента.

Абжар пояснил, что с начала года СДС не вступала в конфронтацию ни с одной из действующих в Сирии милицейских группировок, не намерена этого делать и впредь. Однако в случае нападения курды не поступятся и несколькими метрами контролируемой ими территории, и «будут защищать свой народ».

Местные наблюдатели из провинций Ракка и Хасака сообщили о проведении инспекции гарнизонов СДС, размещенных в этих регионах и городе Камышлы. После инспектирования представители военного руководства провели учения, в ходе которых были выставлены дополнительные посты в нескольких десятках населенных пунктов. Как объяснили военные, это сделано в ответ на заявления лидеров местных племен о готовности практически поддержать действия бедуинов на юге Сирии.

По оценочным данным, численность регулярного контингента вооруженных формирований Сирийских демократических сил колеблется в пределах 40 тысяч человек. Примерно столько же составляет резерв первой очереди. На вооружении отрядов, кроме стрелкового оружия, есть полевая и реактивная артиллерия, танки, бронетранспортеры и бронемашины, переносные противотанковые ракетные комплексы и другое вооружение американского и российского производства.

СДС контролируют всю провинцию Хасака, центральную часть города Ракка и город Табка, северную и восточную часть провинции Дейр эз-Зор, город Айн аль-Араб на востоке провинции Алеппо. Курды воспользовались свержением режима Асада и в конце прошлого года установили свой контроль над городами Маскана и Дейр-Хафр на востоке провинции Алеппо, город Мансура на юге Ракки, а также фермы и деревни на южном берегу реки Евфрат. Можно считать, что в настоящее врем курды контролируют треть территории Сирии.

Командующий вооруженными формированиями СДС Мазлюм Абди в середине июля заявил одной и западногерманских изданий, что «его отрядам нет никакого смысла сдавать оружие, так как по соглашению от 10 марта 2025 года они вольются в сирийскую армию».

Хочется верить, что все так и произойдет. Президент Сирии Башар Асад еще 2014 году предлагал курскому руководству интегрировать свои вооруженные отряды в регулярные ВС страны. Курды выбрали западную коалицию и, в частности, США. Они и по сей день оглядываются на Пентагон.