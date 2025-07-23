ЛДПР предложила обязать работодателей переводить беременных на удаленку

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона, который обязывает работодателей переводить на удаленную работу беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, сообщает ТАСС.

"Документом предлагается дополнение Трудового кодекса РФ статьей, закрепляющей обязанность работодателя перевести на дистанционную работу (если специфика трудовой деятельности позволяет это) по письменному заявлению работников, относящихся к следующим категориям: беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, матери и отцы, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет, работники, имеющие троих и более несовершеннолетних детей, ребенка-инвалида, а также иные категории работников", - следует из текста инициативы.

Как отмечается, такая мера ориентирована на обеспечение условий, при которых родитель может выполнять трудовые обязанности без необходимости ежедневно присутствовать на рабочем месте, "снижая тем самым конфликт между профессиональной и семейной сферами жизни".

"Представьте, каково беременным женщинам ежедневно добираться до места работы, если оно "за тридевять земель". Не меньше проблем испытывают многодетные работники, когда им необходимо отлучиться с ребенком в поликлинику или забрать детей из школы. В результате они вынуждены выбирать низкооплачиваемые должности, но с более комфортным графиком", - отметил Слуцкий в беседе с ТАСС.