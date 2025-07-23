Армения отдаст приоритет законодательству республики и международным договорам в вопросе национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей заключенному под стражу в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте армянского кабмина в связи с решением арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 22 июля.

Некоторое время назад Совет по защите Самвела Карапетяна информировал о том, что 22 июля текущего года срочный арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ответ на иск семьи Карапетян обязал Армению воздержаться от применения положений недавно принятых законов Армении "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к ЗАО "Электрические сети Армении", а также от шагов по изъятию компании.

В правительстве Армении, со своей стороны, отметили, что "объем вопросов, рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний".

"С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемым решениями иностранных арбитражей, при этом все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей", - указали в кабмине.

Там обратили внимание, что назначение временного управляющего преследует среди прочего задачи предотвращения рисков преднамеренного создания энергетического кризиса, обеспечения общественного порядка, устранения возможных рисков, угрожающих государственной безопасности, исключения сокрытия злоупотреблений в системе электроснабжения и предотвращения дальнейших злоупотреблений.