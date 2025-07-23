Bloomberg: Евросоюз может ввести пошлины в 30% на американские товары

Европейский союз может применить пошлины в размере 30% на товары из США на общую сумму около €100 млрд в случае, если Брюссель и Вашингтон не смогут достичь соглашения. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, встречные пошлины ЕС вступят в силу в августе, если к компромиссу прийти не удастся и Вашингтон введет анонсированные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 30% на европейский экспорт.

Предположительно, пошлины коснутся уже одобренного странами ЕС списка американских товаров на общую сумму €21 млрд, а также ранее предложенного дополнительного списка товаров из США на сумму €72 млрд. По данным источников Bloomberg, под действие пошлин подпадут самолеты американской компании Boeing, произведенные в США автомобили и бурбон.

Ранее Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим тарифам в размере 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала постараться достичь соглашения до 1 августа.