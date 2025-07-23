ГД включает в стаж периоды ухода за всеми детьми до 1,5 года

Госдума приняла в первом чтении правительственный проект закона, в соответствии с которым в страховой стаж будет включаться период по уходу за каждым ребенком в семье до 1,5 года.

Согласно действующему законодательству в стаж включаются только периоды по уходу за четырьмя детьми.

"Законопроектом предполагается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента РФ присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года, а также перерасчета размеров пенсий многодетным родителям с учетом снятия ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет (на основании соответствующего заявления)", - следует из сопроводительных материалов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.