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Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 220 военных
23 июля 2025 / 15:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 220 военных
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 220 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 165 военнослужащих, "Запад" - свыше 250 военнослужащих, "Юг" - до 145, "Центр" - до 405, "Восток" - до 200, "Днепр" - до 55 военнослужащих.

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