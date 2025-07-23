Песков: на переговорах в Стамбуле будут обсуждать меморандумы Москвы и Киева

Центральной темой для обсуждения в ходе очередного раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом станут проекты меморандумов обеих сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Будут обсуждаться, прежде всего, вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда", - отметил он.

Во вторник представитель Кремля отмечал, что меморандумы России и Украины "диаметрально противоположны", поэтому предстоит большая дипломатическая работа.

Меморандум РФ по урегулированию, переданный украинской делегации на переговорах в Стамбуле, предусматривает нейтралитет Украины и запрет на любую военную деятельность третьих государств на ее территории.

В первом разделе документа отражены "основные параметры окончательного урегулирования". Второй раздел, посвященный условиям прекращения огня, содержит два варианта развития событий. В нем, в частности одним из условий значится амнистия со стороны Киева "политзаключенных" и освобождение удерживаемых военнослужащих и гражданских лиц. Третий раздел определяет последовательность шагов и сроки их реализации.