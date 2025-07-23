Госдума обеспечила выполнение послания президента Федеральному собранию на 100%

Депутаты Госдумы полностью выполнили работу по законодательному обеспечению реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. С таким заявлением выступил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии палаты.

"Главный приоритет Государственной думы - законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, которое решает задачи развития страны, укрепления ее суверенитета, повышения благосостояния граждан. Госдума эту работу выполнила на 100%", - подчеркнул он.

Володин уточнил, что Госдума за весеннюю сессию приняла 354 закона.

"У нас с вами завершается восьмая сессия. Позади 7 месяцев работы. Принято 354 закона, из них 71% - это законы прямого действия. Самый высокий показатель за все предыдущее время", - указал он.

Вместе с тем председатель палаты призвал стремиться делать все, чтобы увеличить количество норм прямого действия. "От этого напрямую зависит качество принимаемых решений, а самое главное - эффективность", - заключил он.