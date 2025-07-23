Потерпевший крушение украинский истребитель Mirage утонул в болоте

Украинский истребитель Mirage 2000, разбившийся в Волынской области на западе Украины, утонул в болоте. Соответствующее сообщение разместило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

"ГБР инициировало досудебное расследование по факту крушения военного самолета Mirage 2000 на Волыни. Авария произошла вечером 22 июля вблизи одного из аэродромов области в ходе выполнения боевого задания. Предварительно, после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдной территории и утонул в затопленной воронке в болотистой местности", - сказано в заявлении.

Уточняется, что пилоту удалось катапультироваться, его нашла поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное.

Согласно ГБР, инцидент расследуется по ч. 2 ст. 416 УК Украины - "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу". В настоящее время изымается служебная документация и другие вещдоки, допрашиваются свидетели.

В феврале министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил о передаче Украине нескольких истребителей Mirage 2000. По информации СМИ, речь могла идти не более чем о шести самолетах.