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Ветеринары Москвы назвали самые необычные клички собак
23 июля 2025 / 16:14
Ветеринары Москвы назвали самые необычные клички собак
© Петр Ковалев/ ТАСС

Ветеринары назвали самые необычные клички собак в столице. Среди них Педро, Уксус, Анаконда и Инфинити, указали в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

"Так, пациентами Красногвардейской ветклиники стали собаки Педро, Леонид Петрович, Уксус и Анаконда. В Донскую заглядывала собака Свекровь, а в Кунцевскую ветклинику - девочка породы бишон-фризе по кличке Пушкин", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе есть питомцы с именами Орнелла Мути, Джеки Чан, Ума Турман, Бейонсе, Сара Джессика, Джобс, Зидан, Тимати, Вероника Кастро, а также  Барклай де Толли и Че Гевара. Встречаются также собаки с именами персонажей из известных вымышленных франшиз, таких как "Гарри Поттер", "Звездные войны", "Индиана Джонс" и другие.

"В этом году в государственных ветклиниках отмечен рост числа собак с традиционными русскими именами: Афанасий, Тимофей, Миша, Лелик, Игорек, Федор, Семен, Филя, Василий, Кузя, Степан, а также  - Василиса, Люся, Тося, Зося, Фрося, Ефросиния и Дуняша", - указали в пресс-службе.

При этом самыми популярными кличками для собак в столице остаются Джеки, Рич, Альма, Буся, Джесси, Микки, Барни и Тайсон.

В ведомстве выделили и ряд других редких кличек, в числе которых есть Лексус, Инфинити, Мерседес, Пропофол и Дофамин, Граф, Царь, Милорд, Ричард Львиное Сердце и Ланселот.

Вместе с тем встречаются собаки с кличками в честь других животных, например, Ежик, Рыбка, Лис, Соболь, и в честь десертов: Карамелька, Бисквит, Булочка, Бублик, Маффин, Ириска, Пряник, Зефир, Пончик, Трюфель, Конфета, Сырник, Капучино и Мильфей.

"Популярнейшие в прошлом клички сегодня стали редкостью - в 2025 году в столице зарегистрирована всего одна Жуча и также в единственном экземпляре - Бобик, Барбос и Дружок", - добавили в Комитете. 

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