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Посол Австрии Альмхофер завершает дипломатическую миссию в России
23 июля 2025 / 16:33
Посол Австрии Альмхофер завершает дипломатическую миссию в России
© Максим Григорьев/ ТАСС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера в связи с предстоящим завершением его дипломатической миссии в РФ. Об этом сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, в контексте обсуждения нынешнего состояния отношений между Россией и Австрией был затронут ряд практических двусторонних вопросов. "С российской стороны были также даны принципиальные оценки текущего кризисного состояния европейской безопасности и ответственности стран НАТО и ЕС за разрушение ее устоев", - указали в министерстве.

Альмхофер родился в 1960 году. Послом Австрии в России он был назначен в 2021 году. 

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