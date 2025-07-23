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В России зарегистрировали 114 случаев заражения коронавирусом "Стратус"
23 июля 2025 / 16:42
В России зарегистрировали 114 случаев заражения коронавирусом "Стратус"
© Петр Ковалев/ ТАСС

В России зарегистрировали 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" (XFG). Об этом информировал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву - 54%", - сказал он, уточнив, что первый случай заболевания в стране выявили 24 апреля текущего года.

По словам эксперта, образцы отобрали в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО.

Он пояснил, что этот вариант коронавируса появился в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. XFG не влечет тяжелого течения заболевания, а его главной характеристикой является высокая заразность, симптомы в большинстве легкие и напоминают другие варианты "Омикрона", отмечается сиплость голоса.

Хафизов также обратил внимание, что риск для общественного здоровья расценивается как низкий. 

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