Сирийские курды против военной интеграции с Дамаском
23 июля 2025 / 15:14
Отставка премьер-министра Японии – дело времени
23 июля 2025 / 14:14
Пашинян 24 июля отправится в Россию с двухдневным визитом
23 июля 2025 / 12:57
Безопасность
Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря
23 июля 2025 / 16:41
© ROYAL AIR FORCE / HANDOUT/ТАСС
Ракетоносцы Ту-95МС ВСК России осуществили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, который продолжался более 15 часов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - указали в российском военном ведомстве.
Актуально