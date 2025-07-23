Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова моря

Ракетоносцы Ту-95МС ВСК России осуществили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, который продолжался более 15 часов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Cтратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов", - указали в российском военном ведомстве.