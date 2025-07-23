Российский синхронист Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли техническую программу микст-дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре и завершится 3 августа.

Мальцев и Гурбанбердиева набрали 233,2100 балла. Вторыми идут испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634), третье место у итальянцев Филиппо Пелати и Лукреции Руджеро (228,0275).

Для 30-летнего Мальцева это третье золото на проходящем мировом первенстве, до этого он уже одержал победу в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях. Кроме того, призерами нынешнего турнира стали Майя Дорошко и Татьяна Гайдай, которые заняли третье место в технической программе дуэтов.

Мальцев является единственным в истории семикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. Ранее россиянин также трижды побеждал в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и один раз - в смешанных дуэтах в технической программе (2019). Он является шестикратным чемпионом Европы в смешанных дуэтах.