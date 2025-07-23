Живущие в России белорусы смогут участвовать в местных выборах

Граждане Белоруссии, постоянно живущие на территории РФ, теперь смогут участвовать в выборах органов местного самоуправления. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Так, граждане Белоруссии, которые постоянно проживают в РФ, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичное право, но уже на территории Белоруссии, получат и граждане РФ.

13 марта текущего года в Москве был подписан Протокол о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, который подразумевает наделение указанными правами граждан обеих стран. Глава российского государства внес документ на рассмотрение в парламент в июле.

Путин отмечал, что ратификация будет способствовать более активному вовлечению граждан в общественную и политическую жизнь.