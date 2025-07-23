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Володин: Россия не нуждается в новых гражданах с потребительской позицией
23 июля 2025 / 17:27
Володин: Россия не нуждается в новых гражданах с потребительской позицией
© Михаил Терещенко/ ТАСС

России не нужны новые граждане, которые занимают исключительно потребительскую позицию, нарушая при этом законы. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заключительном пленарном заседании весенней сессии.

"Те же, кто желает пользоваться льготами, социальными выплатами, другими возможностями, которые открывает гражданство РФ, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - подчеркнул он.

По словам председателя палаты, мигранты должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к культуре и вере. "Каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Россию", - заключил Володин. 

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