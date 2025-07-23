Оборот табака и смесей для вейпов без маркировки в России стал уголовно наказуемым

Уголовное наказание вплоть до лишения свободы грозит производителям и продавцам немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, максимальное наказание за преступление составит лишение свободы до трех лет со штрафом до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до шести месяцев. До этого подобная ответственность наступала только за производство и сбыт немаркированного алкоголя и табачной продукции в крупном размере.

Закон устанавливает объем крупного и особо крупного сбыта для всех трех типов такой продукции - более 100 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

Кроме того, закон вводит ответственность за подделку акцизных марок никотинсодержащей продукции и их сбыт - максимально она составит лишение свободы до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере зарплаты за период до 5 лет. Ранее аналогичная ответственность уже была введена за подделку марок алкогольной и табачной продукции.