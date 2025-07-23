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Политика
Зеленский: Украина в Стамбуле будет настаивать на полном прекращении огня
23 июля 2025 / 17:59
© Julien de Rosa/ Pool via AP/ТАСС
Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле будет настаивать на немедленном прекращении огня. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Будем настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня", - указал он.
Ожидается, что третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом состоится вечером 23 июля в Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной темой обсуждения станут проекты меморандумов сторон. В переданном в ходе второго раунда меморандуме РФ изложила ряд своих условий для перемирия.
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