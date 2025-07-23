В России ввели понятие студенческая семья

Президент России Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне устанавливает понятие студенческая семья.

Соответствующие изменения внесены в закон "О молодежной политике в РФ". В нем закрепляются само понятие и определяются полномочия федеральных органов власти в этой сфере.

Так, студенческая семья - люди до 35 лет включительно, получающие среднее профессиональное или высшее образование, состоящие в браке или являющиеся единственными родителями (усыновителями).