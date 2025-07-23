Мединский прибыл в Стамбул в поло Putin team

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, прибыл в Стамбул в футболке поло отечественного производства бренда Putin Team Russia.

Его запечатлели, спускающегося с трапа самолета, в сером поло с коротким рукавом. Слева на груди вышита надпись Putin team. В настоящее время в Стамбуле 38 градусов тепла.

Аналогичные футболки доступны в продаже в пяти цветах. Этот российский бренд позиционирует себя как производитель "высокотехнологичной одежды", который видит миссию в "развитии идеи осмысленного патриотизма".

Российская делегация в среду прилетела в Стамбул для участия в третьем раунде прямых переговоров с представителями Украины. Ожидается, что встреча состоится вечером.