Пашинян заявил о намерении отстранить католикоса и изменить устав Армянской церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет добиться не только отстранения католикоса всех армян Гарегина II, но и намерен изменить устав Церкви, существующий с IV века. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

По словам премьера, после отстранения Ктрича Нерсисяна (мирское имя духовного лидера Армении) должен быть назначен наместник - женатый священник, который не может стать католикосом, а потом уже изменен устав Церкви.

После принятия нового устава Пашинян планирует провести выборы нового католикоса. Он также вновь заявил, что намерен возглавить движение по отстранению Гарегина II, а лидерами движения пригласил стать тех, кто "ежедневно молится", хотя бы "один раз читал Библию" и "в течение пяти последних лет соблюдал Великий пост".

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены, из-за чего многие эксперты уже подвергли критике Пашиняна за попытку свержения конституционного строя.