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Президент РФ поинтересовался нормой о штрафе за поиск экстремистских материалов
23 июля 2025 / 18:58
Президент РФ поинтересовался нормой о штрафе за поиск экстремистских материалов
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил главу Минцифры Максута Шадаева разъяснить, как на практике будет реализован запрет на поиск экстремистских материалов.

"Закон, который принят Госдумой о поиске экстремистской информации, все-таки как должен на практике-то функционировать?" - спросил Путин.

Шадаев отметил, что рядовые пользователи могут не беспокоиться. "На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, о том, что они включены в реестр", - пояснил он.

По словам министра, на эту тему в правительстве много дискуссий, в частности о том, что людям придется выучить 5,5 тысяч материалов, внесенных в реестр, чтобы случайно их не открыть. "Но в этом смысле рисков мы не видим, поскольку если пользователь не знал о том, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет", - указал он.

"Вместе с тем мы понимаем, что такие материалы целенаправленно ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно", - заключил Шадаев.

Ранее Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Так, гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN, будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

За распространение рекламы VPN-сервисов также установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

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