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Общество
МИД Ирана: республика намерена сама обогащать уран для собственных нужд
23 июля 2025 / 19:13
© AP Photo/ Hasan Sarbakhshian/ТАСС
Иран будет сам заниматься обогащением урана для удовлетворения собственных потребностей. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
"Когда дело касается обогащения, Иран будет обогащать уран в соответствии со своими потребностями. Мы должны быть в состоянии делать все то, что нам необходимо", - отметил он в ходе брифинга. Гарибабади отвечал на вопрос о том, готов ли Тегеран ввести в качестве жеста доброй воли, к примеру, мораторий на обогащение урана.
"У нас в этом плане есть очень печальный опыт. Мы не можем полагаться на стороннего исполнителя", - добавил он.
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