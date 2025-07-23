МИД Ирана: республика намерена сама обогащать уран для собственных нужд

Иран будет сам заниматься обогащением урана для удовлетворения собственных потребностей. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Когда дело касается обогащения, Иран будет обогащать уран в соответствии со своими потребностями. Мы должны быть в состоянии делать все то, что нам необходимо", - отметил он в ходе брифинга. Гарибабади отвечал на вопрос о том, готов ли Тегеран ввести в качестве жеста доброй воли, к примеру, мораторий на обогащение урана.

"У нас в этом плане есть очень печальный опыт. Мы не можем полагаться на стороннего исполнителя", - добавил он.