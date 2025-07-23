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В России 17% участников программы "Земский доктор" досрочно расторгли договор
23 июля 2025 / 19:27
В России 17% участников программы "Земский доктор" досрочно расторгли договор
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Большинство (82%) участников программы "Земский доктор" с 2019 по 2024 год продолжают работать в селах и малых городах, отработав более пяти лет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином.

"Я приведу данные 2019-2024 годов, так как они совпадают с реализацией профильного нацпроекта "Здравоохранение". Приняло участие в программе 37,5 тыс. медицинских работников, из этого количества 17,3% не отработали пять лет, 0,5% - полностью отработали пять лет, но не продолжили работу в сельской местности и малых городах, а вот 82,2% остались работать свыше срока пяти лет", - указала она.

Вице-премьер уточнила, что главное условие программы - отработать пять лет. По итогам прошлого года все регионы выполнили свои показатели, лидерами в течение всего периода реализации являются Краснодарский край, Московская и Ленинградская области, Республики Башкортостан и Дагестан. В числе причин расторжения договора, как правило, указаны отсутствие жилья и невозможность трудоустроиться другому члену семьи.

"Но многие регионы имеют достаточно позитивный опыт. Среди региональных мер наиболее востребованными являются предоставление в первоочередном порядке мест в детсадах для детей, выплаты подъемных, компенсация затрат на проезд в общественном транспорте, единовременные выплаты обустройства, ну и, понятно, дополнительные выплаты тем востребованным специалистам в дополнение к тому, что платит РФ", - указала она.

По словам вице-премьера, за весь период реализации программы стаж работы в среднем составляет 8,5 лет. "В случае, если медработник разрывает контракт, средства должны быть возвращены пропорционально тому сроку, который не доработан", - уточнила она.

Голикова также описала портрет участника "Земского доктора". Так, преимущественно этой программой пользуются женщины до 40 лет. "А это значит, что у программы есть еще и демографический потенциал, который можно было бы задействовать при реализации этой программы, соединяя с другими мерами поддержки", - добавила она. 

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