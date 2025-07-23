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Трамп заявил, что Япония сделает миллиардные закупки военного оборудования у США
23 июля 2025 / 19:42
Трамп заявил, что Япония сделает миллиардные закупки военного оборудования у США
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Япония закупит у США военное оборудование на несколько миллиардов долларов. Об этом он написал в Truth Соц. сети.

Трамп отметил, что согласно условиям торгового соглашения Япония перейдет к политике открытого рынка в отношениях с США и будет закупать у них автомобили и грузовые машины, рис, сельскохозяйственную продукцию. "Кроме того, они согласились закупить военное и другое оборудование на миллиарды долларов, а также передать нам 90% прибыли от инвестированных в экономику США $550 млрд", - указал глава Белого дома.

Во вторник Трамп сообщил, что США заключили масштабную сделку с Японией, согласно условиям которой пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%.

Согласно данным Вашингтона, товарооборот между США и Японией по итогам прошлого года составил около $227,9 млрд. Поставки из США в Японию оцениваются в $79,7 млрд, из Японии в США - в $148,2 млрд.

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