Шадаев: самозапрет на оформление кредитов установили 13,5 млн граждан

Самозапрет на оформление кредитов с 1 марта текущего года установили через "Госуслуги" 13,5 млн граждан РФ. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Начиная с 1 марта 13,5 млн граждан через госуслуги установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде", - отметил он.