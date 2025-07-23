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Общество
Шадаев: самозапрет на оформление кредитов установили 13,5 млн граждан
23 июля 2025 / 19:57
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Самозапрет на оформление кредитов с 1 марта текущего года установили через "Госуслуги" 13,5 млн граждан РФ. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
"Начиная с 1 марта 13,5 млн граждан через госуслуги установили запрет на оформление кредитов и займов в цифровом виде", - отметил он.
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