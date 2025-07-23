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Политика
ТАСС: Мединский и Умеров проводят встречу в Стамбуле один на один
23 июля 2025 / 20:13
© Александр Рюмин/ ТАСС
Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу один на один во дворце Чираган. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной темой обсуждения в Стамбуле станут проекты меморандумов сторон. В переданном в ходе второго раунда меморандуме Москва изложила ряд своих условий для перемирия.
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