ТАСС: Мединский и Умеров проводят встречу в Стамбуле один на один

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров проводят встречу один на один во дворце Чираган. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

"Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. Встреча проходит тет-а-тет", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной темой обсуждения в Стамбуле станут проекты меморандумов сторон. В переданном в ходе второго раунда меморандуме Москва изложила ряд своих условий для перемирия.