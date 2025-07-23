Путин поблагодарил Володина за плодотворную работу Госдумы

Госдума в весеннюю сессию работала активно и приняла три сотни законов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

"Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента. Много принято законов - более 300", - отметил глава государства.

Он также обратил внимание, что на рассмотрении ГД находится 1 125 законопроектов. "Это значит, что задел на осеннюю сессию большой. И уверен, работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством", - подчеркнул Путин.

Президент традиционно принимает председателей палат Федерального собрания РФ по итогам парламентских сессий. Те обычно рассказывают ему о количестве принятых за полгода законов, выделяют наиболее важные законотворческие инициативы.