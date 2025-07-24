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Москва
24 июля 2025 / 12:45
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Политолог Солонников: угроза введения вторичных пошлин – часть большой игры Трампа
24 июля 2025 / 11:11
Вопрос введения вторичных пошлин, которыми Дональд Трамп угрожает, если урегулирование украинского кризиса не сдвинется с места, это вопрос не к России, а к странам, торгующим с Россией. Если мы говорим о крупных покупателях российской нефти, то это - прежде всего Китай и Индия. Против них могут быть введены 100-процентные пошлины, если они продолжат покупать российские энергоресурсы. Однако, вполне возможно, что для Трампа этот ультиматум лишь часть большого переговорного процесса, и совсем не факт, что вторичные пошлины когда-то будут введены. Трамп пытается заключить и с Китаем, и с Индией большие, выгодные для него, стратегические соглашения – возможно, таким образом он оказывает на Пекин и Нью-Дели давление. Вместе с этим, давление оказывается и на Россию, поскольку перспектива потери таких крупных рынков сбыта – угроза достаточно серьезная. Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Военный эксперт Кнутов: проблему дронов может снять оружие на новых физических принципах
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Политолог Солонников: угроза введения вторичных пошлин – часть большой игры Трампа
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