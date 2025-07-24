Политолог Светов: переговоры с РФ – не самая важная тема для Киева

Украина сейчас не заинтересована в результативных переговорах с Россией. Киев занят своими внутренними делами. Произошла смена правительства. Причем во главе Кабмина оказалась Юлия Свириденко, главная заслуга которой состоит в том, что она подготовила соглашение об украинских полезных ископаемых с США. Кстати, интересно, что сейчас об этом соглашении все забыли. Бывший премьер-министр становится министром обороны, министр обороны отправляется послом в США. Параллельно с этим идет и подготовка к возможным президентским выборам на Украине. Разумеется, власти Украины рассматривают эти выборы, как способ легитимизации господина Зеленского. Вся эта внутренняя суматоха для Киева гораздо важнее, чем судьба тех украинцев, которые гибнут на фронте. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.