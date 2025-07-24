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В Киеве более 9 тыс. человек приняли участие в митинге
24 июля 2025 / 10:16
В Киеве более 9 тыс. человек приняли участие в митинге
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Более 9 тыс. человек собрались в центре Киева 24 июля на митинг против закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом информировала полиция украинской столицы, передает издание "Общественное. Новости".

Как отмечается, участники заявляют, что, если их требования не услышат, то они ежедневно будут выходить на протестные акции.

Протесты проходят также в Виннице, Днепре (ранее - Днепропетровск), Житомире, Кривом Роге, Кропивницком (ранее - Кировоград), Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять автономность. В среду НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины, что повлекло за собой обострение конфликта. 

В понедельник Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. 

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