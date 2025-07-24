Выживших после крушения Ан-24 в Амурской области не обнаружено

Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Амурской области, загорелся при падении, выжившие во время облета места трагедии не найдены. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает ТАСС.

"По данным директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены", - следует из сообщения.

Как заявили в оперативных службах, пока вертолет со спасателями не может сесть в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы.

Согласно данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров, включая 2 детей, и 6 членов экипажа. Губернатор Амурской области Василий Орлов, в свою очередь, информировал о том, что, предварительно, на борту пропавшего воздушного судна было 43 пассажира, в том числе 5 детей, а также 6 членов экипажа.