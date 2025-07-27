Банк России понизил ключевую ставку до 18%

Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз на 2 процентных пункта (п.п.). Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Как отмечается, ключевая ставка понижена на 200 б.п., до 18% годовых. Нынешнее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, указали в ЦБ.

Регулятор обращает внимание, что экономика продолжает возвращение к траектории сбалансированного роста. Банк России намерен поддерживать в связи с этим жесткость денежно-кредитных условий, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2026 году.

В ЦБ заявили, что исходят из объявленных параметров бюджетной политики. Ее нормализация в 2025 году будет иметь дезинфляционный эффект. Изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики.