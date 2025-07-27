Мадагаскар на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит дуэт Denise и D-Lain. Об этом со ссылкой на пресс-службу проекта сообщает ТАСС.

"Мадагаскар присоединился к международному музыкальному конкурсу "Интервидение" в качестве еще одной страны-участницы конкурса. Честь представлять островное государство выпала звездному дуэту Denise и D-Lain", - следует из сообщения.

Ратолоджанари Лалайна Жосиа (D-lain) получил образование в вокальной студии Alliance Fran aise в Антананариву. В 2009 году его признали лучшим госпел-вокалистом, а в 2012 году он одержал победу в Castel Live Opera, оставив позади представителей восьми африканских стран.

Певица Denise в 2014 году выиграла "Таланты острова Африка", что принесло ей контракт с Universal Music. Но она отказалась от мировых гастролей в пользу большого тура по Африке. Кроме того, она стала сооснователем главного музыкального фестиваля Мадагаскара.