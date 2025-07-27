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Общество
В результате взрыва газа в жилом доме в Саратове пострадали семь человек
25 июля 2025 / 15:16
© Екатерина Петрова/ ТАСС
Семь человек пострадали в результате взрыва газа и обрушения в жилой десятиэтажке в Саратове. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.
"В результате ЧП различные травмы получили семь человек. Еще четыре человека погибли", - говорится в сообщении.
Еще семь человек находятся на амбулаторном лечении, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.
Кроме того, под завалами остается мужчина, он подает признаки жизни. Ведутся работы по его извлечению.
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