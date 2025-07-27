В результате взрыва газа в жилом доме в Саратове пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате взрыва газа и обрушения в жилой десятиэтажке в Саратове. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.

"В результате ЧП различные травмы получили семь человек. Еще четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Еще семь человек находятся на амбулаторном лечении, указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Саратовской области.

Кроме того, под завалами остается мужчина, он подает признаки жизни. Ведутся работы по его извлечению.