Орбан заявил, что Украине отведена роль буферного государства

Украине отведена роль буферного государства и в обозримой перспективе она не получит членство в Европейском союзе, так как это втянет Запад в войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, лидеры стран ЕС пытаются как можно скорее принять Украину в состав сообщества, но Венгрия считает это недопустимым. "Если мы согласимся на присоединение Украины, то станем полем боя. Географически война затронет соседний регион, это неприемлемо. Многие молодые венгры погибнут. Это не тактический, а экзистенциальный вопрос", - подчеркнул Орбан.

"Украина - буферное государство", - отметил он, добавив при этом, что сама Венгрия не хотела бы играть подобную роль в геополитике. "Мы понимаем, каково это, поскольку мы были на западной окраине СССР, и мы не хотим возвращаться к такому положению", - указал премьер.

По его словам, Будапешт предлагает вместо приема Украины в ЕС заключить с Киевом соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое не будет создавать угрозу прямого военного конфликта между Западом и Россией.