Канада намерена добиваться признания палестинского государства в ООН

Канада будет добиться признания Государства Палестина в ООН. Такое заявление сделал глава правительства Канады Марк Карни.

"Канада поддерживает принцип двух государств, который гарантирует мир и безопасность для населения Израиля и Палестины" - указал он в соцсети X.

Карни отметил, что Оттава намерена "активно работать над достижением этой цели во всех организациях", в том числе на встрече глав МИД в ходе конференции в ООН, посвященной этому вопросу.

Вместе с тем, по его словам, Канада осуждает неспособность властей Израиля предотвратить стремительное усугубление гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении признать государственность Палестины в сентябре 2025 года. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что его страна резко осуждает этот шаг, усматривая в создании палестинского государства угрозу собственной безопасности.