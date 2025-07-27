Песков назвал диаметрально противоположными проекты меморандумов Москвы и Киева

Проекты меморандумов Москвы и Киева являются диаметрально противоположными, сблизить позиции стран по урегулированию в сжатые сроки не получится. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"На нынешнем этапе подходы к проектам меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда, диаметрально противоположны. Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца следующего месяца.

В среду в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Перед встречей в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор один на один. Переговоры в полном составе продолжались около 40 минут.

По итогам встречи стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц. Российская сторона предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Москва также предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.