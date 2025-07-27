Российские ВС за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские военнослужащие за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что за минувший семидневный период были освобождены населенные пункты Варачино в Сумской области, Белая Гора в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они были освобождены группировками "Север и "Юг" соответственно.

Вместе с тем группировка "Центр" освободила три населенных пункта в ДНР - Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево, указали в МО РФ.